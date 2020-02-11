泛公股行庫華南金(2880)旗下華南銀行宣布，因應新冠肺炎造成企業財務周轉吃緊，華南銀將針對財務結構及體質較弱，最需要銀行支持的小微企業，也在第一時間推出「全民防疫、華銀給力」行動方案，針對新創產業、農林漁牧、手工業、攤販、民宿及小規模商業業者，推出總額度40億元的「中小企業新戶及小額貸款優惠專案」，貸款優惠利率最低1.85%，搭配信保基金「中小企業千億保專案」，可申貸100萬元，融資保證成數最高9.5成及信保手續費率最低0.375%等優惠，並採簡易徵信作業方式辦理，最快可於3天內核貸，使小微企業在防疫之餘無後顧之憂。

華南金控元月合併稅前淨利為15.52億元、合併稅後淨利為12.59億元；每股稅後盈餘為0.10元，每股淨值為15.61元。華南銀行本月合併稅前淨利為15.41億元、合併稅後淨利為12.71億元；每股稅後盈餘為0.15元，每股淨值為24.01元。

(時報資訊)