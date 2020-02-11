新冠肺炎疫情蔓延，日前大陸吉林出現特殊案例，一名女性發燒後首次檢測是陽性，其後連5次檢測竟都是陰性，病毒似乎有隱匿性，所幸該女目前已達病癒出院標準。對此，專家分析四種可能性，導致檢測呈現「假陰性」。

據陸媒報導，免疫學會副理事長黃波表示，第一可能是所取的口鼻分泌物或痰液，只針對某特定時間點，剛好沒有攜帶病毒。第二，可能是咽拭子包含病毒量太少。第三，若攜帶病毒量足夠，但因人員操作不當或有誤，才出現假陰性。第四，假設操作無誤，但檢測試劑盒質量不達標準，也會造成假陰性的結果出現。

黃波也解釋，新冠病毒感染病徵不一，是因為每個人的免疫系統功能有強弱差異，且呼吸系統有多個環節阻止病毒入侵，以青少年來說，肺部上皮細胞狀態良好，即使被感染，也沒有出現臨床症狀或是非常輕微，老年人則因抗病毒能力下降，所以容易被感染，特別是有心血管疾病、糖尿病的慢性病時，免疫力更薄弱。

另外，也有不少年輕人出現明顯病徵，可能與接觸到病毒時的免疫狀態有關，如不良的生活方式、熬夜、抽菸喝酒、疲累等，都可能讓病毒有機可乘。

至於治癒的患者，可能會再接觸到病毒，但一般不會出現第二次感染，傳染的風險也會大幅降低，出院後不需要14天隔離，如果無法放心，也可以在出院後自主隔離兩、三天。

(中時電子報)