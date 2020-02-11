新冠肺炎疫情有增無減，甚至被指正進入高峰階段，嚴重程度使得人人自危，常需要國際出差的商務人士、藝人，也因此身陷高度危險中，51歲港姐女星郭少芸，近日需要赴馬來西亞工作，有鑑於疫情肆虐她當然「剉咧等」，竟做「全包覆式」穿搭上飛機，讓網友看了驚問：「要去武漢？」。

在 Instagram 查看這則貼文 Full Gear Florence Kwok（@kwok_florence）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 8 日 下午 8:58 張貼

在港劇《真情》中，飾演「李多欣」一角而在台灣打開知名度的郭少芸，昨(2/10)先在IG貼出一張戴著口罩的候機照，表示自己人在香港機場「從未如此忐忑過」，畢竟飛機、郵輪、長途巴士等，是易於病菌傳染的密閉空間，比一般場所要來得危險許多，而她此行將前往馬來西亞工作，該地也有疫情。

然郭少芸對於防疫做足準備，她又上完自己在機上的照片，保護再升級，竟換上K94口罩加上護目鏡，身上則是以浴帽、塑膠手套及拋棄式雨衣完全包覆，手上拿著噴霧式電風扇散熱補水，郭少芸說，自己在機上不吃不喝也不去廁所，大陣仗防疫讓網友看傻，驚問「不講還以為妳要去武漢」、「需要那麼誇張嗎」，也有人說她防護有漏洞，就是噴霧電風扇，因為霧氣有助於新冠肺炎病毒傳染，她趕忙謝謝網友提點，欣然接收防疫新知，還推薦轉貼好讓其他人都知道。

(中時電子報)