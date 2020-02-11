菲律賓深夜對中港澳台下禁令，台灣也被包含在禁令範圍內，且已經有台旅客被拒絕入境。國民黨立委洪孟楷認為這是「誤把馮京當馬涼」，然而菲律賓如此對待我們，我們卻仍提供免簽給菲律賓，因此他建議外交部考慮停止菲律賓的免簽。

洪指出，菲律賓的命令是基於「新型冠狀病毒」疫情所發，然而截至目前為止，台灣的疫情防疫、衛生、確診數都完全控制範圍內，硬把台灣跟大陸、港澳等地劃為同一主體，這顯然是政治考量而非防疫考量，敬告杜特蒂總統，請勿把「馮京當馬涼」，連防疫也要政治操作，只會傷害台菲雙方的關係。

洪孟楷建議外交部也該思考，即便台灣前往菲律賓還需要簽證，但我們給予菲律賓人來台免簽，這樣便利的措施，是否也應該在今年七月底到期之後繼續；如果菲律賓政府無法尊重中華民國的主體性和對於防疫疫情的努力，那麼單方面的便利是否應該收回？中華民國的尊嚴絕不能被輕視。

洪孟楷指出，目前國人前往菲律賓單次簽證費1100至1700台幣不等，而菲律賓人到今年七月底前來台卻是免簽。因此我今天將透過國會辦公室正式要求外交部，針對菲律賓政府把我國也列入與陸港澳同疫情區，禁止雙方飛航交流，我方應嚴正考慮反制措施，態度應該硬起來，才不會讓其他國家誤會台灣的疫情嚴重，進一步造成後續的誤解。

(中時 )