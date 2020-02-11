大陸專家今天在中共中央機關報旗下《環球時報》撰文指出，10日晚間消息，世界衛生組織（WHO）的一支國際專家先遣隊已抵達大陸。在人民齊心協力抗擊新冠病毒疫情之際，WHO專家的到來將有助於外界了解大陸政府科學防控、精準施策的戰略部署，進一步增進國際社會與大陸在共同應對疫情工作中的深度合作。

大陸大陸健康管理學會健康文化委員會主任委員王立祥教授表示，國際專家赴陸調研疫情將發揮的重要作用：

首先，能夠堅定全球進一步協作抗擊新冠病毒疫情的信心。根據大陸國家衛健委資料，從2月4日至2月9日，大陸非湖北地區每日新增新冠肺炎確診病例已連續6天下降。WHO方面認為，新冠病毒疫情出現了穩定的跡象。當然，對新冠病毒造成人類危害的認識還需繼續努力，尚有很多難題需要探索、集智攻關。

其次，世衛組織派出的國際專家團隊，可以讓中外專家在新冠病毒的溯源上開展深度交流與合作。比如大陸學者已發現，穿山甲有可能是潛在的中間宿主，穿山甲毒株與目前感染人毒株序列相似度高達99％，期待WHO國際專家組共同分享在人類新發傳染病與野生動物關聯問題上的研究成果。

第三，大陸專家也希望與國外專家在新冠病毒的傳播途徑上開展深度交流與合作。2月10日，由於歐洲出現了一些沒有武漢旅行史的持續人傳人的案例，所以譚德塞擔憂，目前檢測出的少數病例可能預示著在其他國家更廣泛傳播的可能性。他還警告說，「我們可能只是看到了冰山一角」。

迄今，大陸專家已經明確新冠病毒的主要傳播途徑為飛沫和接觸傳播，但對氣溶膠和糞口途徑等傳播尚未確定。WHO國際專家組在此領域可能有更多研究。

第四，在防控疫情的同時，治病救人也非常關鍵。在新冠病毒特異性治療上，針對可能存在新冠病毒的變異，在新藥的研製開發方面，大陸需要與國際同行加強合作與交流。

此外，更希望在新冠病毒疫苗的研發應用上與國際專家加強合作。目前大陸學者已成功分離到了新冠病毒毒株，為即將開展的新冠病毒疫苗研製、抗病毒藥物的篩選以及快速檢測試劑的研發奠定了堅實的基礎，但對不同種族人群感染新冠病毒後疫苗接種的差異尚不確定，這一切都需中外專家學者共同承擔。

(中時 )