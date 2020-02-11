中華統一促進黨於去年10月1日大陸國慶日，在台北車站前廣場舉行慶祝活動，警方認為統促黨活動違反集會遊行法、國家安全法等，將統促黨總裁「白狼」張安樂、成員胡大剛2人送辦。台北地檢署調查後，認為罪嫌不足，11日將張、胡2人不起訴。

去年10月1日大陸國慶，統促黨在台北車站南二門廣場舉行「慶祝光輝十月廟會民俗活動」活動，雖然統促黨事先曾向北市警中正一分局申請，但警方認為在北車舉辦活動，恐影響公共旅客進出為由駁回。

不過，統促黨總裁「白狼」張安樂當天下午仍在北車搭建舞台、並到場演講熱烈慶祝大陸國慶，有參與民眾高舉大陸五星旗惹議，台北市警方4次舉牌警告後，驅散參與活動群眾，活動才結束。

事後有台北市議員在臉書上質疑統促黨未申請到路權，警察驅逐的時間太遲。台北市長柯文哲回應依法行政，市府針對其擅自搭設舞台，開罰新台幣2400元。

另外，警方也依統促黨活動違反集會遊行法、國家安全法等，將活動主辦人統促黨總裁「白狼」張安樂、成員胡大剛2人送辦。檢方認為2人行為尚不構成集遊法，罪嫌不足，今不起訴2人。

(中時 )