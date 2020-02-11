德國饒舌歌手Chefket的攝影師及造型師在找回相機後和育才派出所員警們開心留影。（台中市警局二分局提供／台中馮惠宜傳真）

德國饒舌歌手Chefket的攝影師及造型師日前來台灣拍攝MV，於取景後在一中街逛街，意外弄丟價值約12萬元新台幣的照相機，就在他們向警方報警後，警方熱心陪他們徒步協尋途中正好遇上民眾拿著撿到的照相機要到派出所報案，德籍攝影師看到立即睜大雙眼指著民眾大喊「That is my camera！」圓滿的結局讓他們終於鬆了一口氣，並大讚台灣真是「美好的地方！」

2月6日21時許，二名德國籍旅客慌張地衝進台中市二分局育才派出所報案，因不會說中文，又太過緊張，以致於雙方雞同鴨講，幸經友人柯小姐協助翻譯，表示他們是德國饒舌歌手Chefket的攝影師及造型師，特地來台灣拍攝MV，於取景後在附近逛街，但因聊天聊得太忘我，竟將存有珍貴鏡頭的照相機遺落，二人焦急得不知如何向老闆交代，幸經柯女提醒才趕到派出所報案。

員警利用Google街景地圖，拼湊他們曾經走過的街道，待確定路線後，就帶著他們沿路搜尋及詢問攤販。正當大家在商圈穿梭尋找時，正好有民眾拿著一台照相機往派出所的方向走，攝影師NICKELS一看，正是他心愛的照相機，二人激動大讚台灣警察好熱情，且治安良好，讓他們順利找回遺失物。

(中時 )