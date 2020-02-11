行政院長蘇貞昌為中華郵政公司防疫物流作業同仁加油打氣，媒體聯訪│2020.02.11

今日行政院長蘇貞昌來到中華郵政公司，為防疫物流作業的同仁加油打氣，感謝大家在防疫作戰上一同努力。

蘇貞昌表示，今天開始將會把配給給醫院、病患、探院者的口罩加倍，把資源給到最需要的人；對於口罩實名制，未來將會見疫情的需要，會隨著供需給量能來調整口罩實名制的配給量，未來有最新消息將會對外公告，並對民眾保證一切公開透明。

(中時電子報)