影》把口罩交給最需要的人！蘇貞昌：口罩實名制相當成功 10:122020/02/11 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院長蘇貞昌。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌為中華郵政公司防疫物流作業同仁加油打氣，媒體聯訪│2020.02.11 今日行政院長蘇貞昌來到中華郵政公司，為防疫物流作業的同仁加油打氣，感謝大家在防疫作戰上一同努力。 蘇貞昌表示，今天開始將會把配給給醫院、病患、探院者的口罩加倍，把資源給到最需要的人；對於口罩實名制，未來將會見疫情的需要，會隨著供需給量能來調整口罩實名制的配給量，未來有最新消息將會對外公告，並對民眾保證一切公開透明。 新冠肺炎肆虐 「綠營自家人」要她下台！ 捨不得用！韓粉：這片口罩是無價之寶 (中時電子報) #蘇貞昌 #口罩實名制 #最需要 #配給 #未來 也許您會感興趣 推薦閱讀 多點陳建仁 少些蘇貞昌 04:102020/02/07 時論廣場 口罩實名制上路第2日 各藥局仍湧排隊人潮 09:462020/02/07 生活 口罩實名制各藥局販售時間不一 民怨：裝笑維！ 16:262020/02/07 生活 別囤衛生紙 蘇貞昌「搖屁股」解說：咱只有一粒卡臣 08:422020/02/08 政治 「一粒卡臣」說 游淑慧批蘇貞昌自以為幽默 19:222020/02/08 政治 短評／誰還相信蘇貞昌 04:102020/02/09 時論廣場 口罩實名制後...前太陽花成員吐心聲嘆：邪惡 14:022020/02/09 政治 口罩實名制施行仍搶不到 藍議員怒轟政策僅半套 05:282020/02/10 生活 網友提蘇貞昌往事 曝：學姊復職很正常 11:402020/02/10 政治 口罩實名制 延至2月底或3月初 04:102020/02/11 財經要聞 政治熱門新聞 韓國瑜最新民調出爐！網看完驚訝：韓粉會... - 政治 口罩使人醜態百出！沈富雄點名「他」最可笑 - 政治 新冠肺炎肆虐 「綠營自家人」要她下台！ - 政治 鑽石公主號確診135例 8旬台人咳血向蔡英文求救 - 政治 快評／ 菲祭禁令 外交部秒被打臉 是在哈囉？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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