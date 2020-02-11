新北市今上午召開第11次新冠肺炎應變會議。（許哲瑗攝）

新冠肺炎疫情延燒，新北市今上午召開第11次應變會議，市長侯友宜表示，疫情衝擊造成新北市觀光產業下降3到4成，已指示市府同仁提出因應方案，全力協助各項產業未來恐面臨的衝擊，中央地方一條心，新北要比中央想的更完善、做得更好。

侯友宜表示，疫情延燒迄今，新北市很多作為都早先中央一步，像是教育局設立學習平台、協助中港澳學生返台的安置；農業局因應寒假延後，協助農民解決滯銷的營養午餐農產品；另民政局、警察局持續追蹤列管人口，維護口罩實名制的購買秩序與狀況；社會局則協助行動不便的獨居老人或身障者，代購口罩並發放到家。

侯友宜指出，現階段仍有許多問題要因應，像是疫情衝擊下，新北市觀光產業下滑3、4成以上，他已指示市府團隊研議因應方案，另市政工作不停歇，近期會陸續視察各項大型建設，全力以赴做到最好。

新北市衛生局長陳潤秋報告指出，新北市截至9日止，累計通報334件個案，其中296件已排除，仍有38件待檢驗；另有83件個案正居家隔離、942件居家檢疫。

(中時 )