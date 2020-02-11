連鎖餐飲集團六角（2732）受春節原物料備貨提前發酵、且工作天數較少影響，2020年1月合併營收雙位數「雙降」至近11月低點。對於新冠肺炎疫情衝擊，公司表示，「Chatime日出茶太」營運成長動能無虞，對轉行投資56％的杭州瑞里影響則是短空長多。

六角近日股價挫跌，昨（10）日下探158元的近3個月波段低點，今（11）日開低後震盪翻紅走揚，最高上漲2.19％至163.5元，早盤維持逾1％漲幅，表現位居觀光股前段班。三大法人上周調節賣超202張，昨日續賣超16張。

六角2020年1月自結合併營收3.39億元，較去年12月4.28億元減少20.78％、較去年同期3.89億元減少12.96％，降至近11月低點。六角表示，主因今年春節落於1月，原物料備貨需求提前發酵，春節開市後則面臨新冠肺炎疫情影響。

六角表示，旗下「Chatime日出茶太」採全球展店布局策略，已分散單一市場營運風險。而持股56％的杭州瑞里配合防疫政策，約半數加盟門市延後開業，因貢獻六角營收約25％，2月仍有部分地區延後復工，後續須觀察中國大陸疫情是否降溫。

六角說明，以最嚴峻狀況估計，若杭州瑞里在中國大陸境內加盟店全受疫情影響未能營業，帳上現金仍可支應60個月以上的營運周轉期。而近年竄起的其他中國大陸手搖茶飲同業，恐發生資金斷鏈問題，預計市場將進行大規模汰弱留強，半數以上手搖飲品牌將面臨淘汰賽。

六角指出，杭州瑞里現階段除對門市及供應商提供更多協助外，並同時計畫進一步擴大對品牌及人員投資，在產業市況重整的前提下，對杭州瑞里的營運面為短空長多，反有助於杭州瑞里的市占率提升。

六角表示，「Chatime日出茶太」採取的全球展店布局策略，已分散單一市場營運風險，尤其已站穩領先地位的主力東南亞市場仍維持穩定成長，公司並規畫首季重返印度及緬甸市場，營運動能成長無虞。

六角專注於飲品發展，並透過併購天恩粉圓進行產業鏈上下游整合，雖然預期中國大陸市場2月將持續受到疫情影響，但公司表示，「Chatime日出茶太」首季成長動能無虞。對於今年股利政策上，則以回饋股東為主，將維持高配息率現金股利政策不變。

面對大者恆大趨勢，六角表示，今年除在領先市場維持強勢擴張、拉大與競爭者的距離外，歐美及新興市場亦將積極布局，「Chatime日出茶太」展店數預計再成長3成，藉由迅速擴張站穩市場領先地位。

(時報資訊)