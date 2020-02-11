祥碩(5269)受惠於超微AMD於今年新品動作積極，營運將順勢進補，在基本面加持下，祥碩今股價跳空開高，一度大漲約4%，股價最高達938元，惟早盤過後漲幅收斂，回落到1.5%附近震盪。

超微AMD在2020年新品計畫豐富，包括首季針對電競設計的7奈米系列Zen 2 NB CPU(Renoir)，第三季推出7奈米系列伺服器CPU(Milan)及Zen 3，除了讓對大競爭對手英特爾繃緊神經外，本次AMD的7奈米CPU獲許多分析師青睞，認為其不僅在效能更好，技術層次也提升，台系供應鏈也將藉此受惠，其中祥碩(5269)就頻頻獲市場、法人圈點名，今年營運將進補。

祥碩2020年營運表現可期，將持續獲吃下超微主流晶片組訂單，加上品牌USB主機和設備控制器逐漸步入正軌，英特爾平台上的10Gbps解決方案市場反應優於預期，20Gbps解決方案也在順利發展中，預計終端設備將在明年第一季度末至第二季度末進入市場，都將對祥碩營運帶來利多。

祥碩1月營收2.79億元，月減少35.11%，年減少44.38%，主要是受到農曆年工作天數減少所致。

(時報資訊)