台中市1名潘姓女子日前搭乘客運返家，下車後卻發現自己的行李不翼而飛，趕緊向警方求助，員警到場了解遺失過程，另發現客運行李艙內遺留1個與潘女描述極為相似的行李箱，上頭掛有1名陳姓民眾的行李掛牌，原來2人行李箱太過相似，提前下車的陳女一時匆忙不慎拿錯行李箱，幸好經員警細心查明及耐心協助，讓2人的行李箱都物歸原主。

台中市政府警察局第三分局東區分駐所警員陳彥中、林煥庭日前巡邏時，獲報台中轉運站有民眾需警方協助，潘姓女子向員警表示，自己搭乘國光客運抵達臺中，下車時卻找不到自己的行李箱，因內有滿滿的旅行回憶和戰利品，想請警方協助調閱監視器尋回。

員警得知後，仔細詢問潘女所有行李箱之特徵及大小，發現潘女所乘坐的客運行李艙中，遺留1個極為相似卻非潘女所有的行李箱，為尋找所有人，員警只好打開行李箱檢視是否有相關資訊，果然在裡頭的小登機箱上發現綁著寫有陳姓民眾姓名及地址的行李掛牌，因該址距離轄區不遠，員警便直接前往該址尋人查訪。

陳姓女子見警方到訪也大吃一驚，其表示因旅行返家太過疲憊，還沒打開行李箱整理行李，趕緊檢視才驚覺自己拿錯他人的行李箱，陳女不好意思的表示，因2人的行李箱實在太像，提前下車時因為又累又匆忙，才會不小心搞錯了！

陳女直向員警道謝，對於自己的烏龍造成對方困擾也感到很抱歉，在警方協助之下，雙方的行李箱最後都順利回到主人身邊。

(中時 )