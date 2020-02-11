為防堵新冠肺炎疫情擴散，各級學校確定延後開學，青年學子在家防疫要如何一樣精彩充實？台灣本土OTT正版影視平台「LiTV立視線上影視」特別規劃學生電影主題專區，提供不同風格的校園主題電影，讓各年齡層的學子能在家溫習學校生活，開學時就能立刻接軌！

由LiTV規劃的學生電影主題專區，有來自各國的校園題材且內容五花八門：像是描述瘋狂校園生活、由日本人氣動漫改編的電影《鄰座的怪物同學》；香港動作校園電影《大師兄》，講述武打明星甄子丹變身為老師，如何搶救學生的故事，還有由強尼戴普飾演的大學教授，詮釋在人生剩下6個月的時候，如何走完最後一哩路的電影《人生消極掰》，讓人在全民防疫的時刻，能靜下心好好思考，以及九把刀執導的華語青春驚悚片《報告老師！怪怪怪怪物！》。

此外，假期延長也是追劇的好時機，LiTV免費戲劇強檔一部部！包含討論度極高的韓劇《浪漫醫生金師傅》第2季、以韓國職棒為故事背景的《金牌救援》、最夯台劇《女力報到-小資女上班記》、陸劇《繁星四月》等等，都是熱門選擇。

根據LiTV的觀察，從農曆年前武漢肺炎疫情升溫開始，民眾宅在家看片的比例大幅增加，其中與大自然、病毒相關的驚悚災難片獲得不少點擊率，因此LiTV特別增加【末日警戒】專區，包含講述在霧霾壟罩下，一場最絕望的無奈和感慨的《全面霾伏》；《末日飛船》則是講述了一艘老軍艦上不同年齡和職業的人之間發生的故事，以及《寄生上流》導演奉俊昊的首部英語電影《末日列車》，都是熱門電影。

除了驚悚災難電影受到關注，LiTV綜藝也規劃防疫大作戰主題，整理一系列相關衛教節目讓觀眾在家就能獲得保健知識，因為防疫除了戴口罩勤洗手之外，如何從食補、運動等方式提升免疫力，增強保護力也非常重要！

另外，迎接即將到來的西洋情人節，LiTV也為有情人及單身者挑選出多部愛情喜劇。由《怪奇物語》的薇諾娜瑞德與男神基努李維共同演出的《婚禮冤家》，故事描寫兩個價值觀完全不同的男女湊在一起，所激盪出不一樣的火花；由伍迪艾倫執導的《愛情失控點》，找來《小丑》瓦昆菲尼克斯及《樂來樂愛你》艾瑪史東共譜師生戀；《柏林，我愛你》是由一系列短片組成，集結綺拉奈特莉、海倫米蘭等人共同交織成一幅巨大的城市群像，各式各樣的愛與相遇在這個城市發生。LiTV集結各類型影音內容，提供不同主題的精采好片，讓用戶能有更多元的選擇。

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