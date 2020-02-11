即時外送平台 foodpanda 於2019年正式佈局全台，各處皆可見 foodpanda 熊貓外送車隊，去年起熊貓車隊常成為網路熱議話題，不但展現出某地獨特的訂餐文化，更化身美食風向球。當熊貓車隊成為日常街景， foodpanda 參考「台北市府首創於北一女中學校外設置外送臨停區」之舉，進一步分析整理各縣市外送交通熱點，主動將資訊提供給全台17個縣市的交通單位，若交通單位有相關規劃，即可透過 foodpanda 提供的參考資料更精準的分析及規劃。

foodpanda 統整的外送交通熱點包含熱門取餐及送餐地點，熱門取餐區以合作店家的密度及訂單量評估分析，而熱門送餐區以長期穩定有大量訂單需求的區域為主，例如商辦園區、學校、住宅區等。透過精準分析及評估， foodpanda 除了主動於年前將外送交通熱點提供給各地交通單位，同時持續與合作店家討論設置「外送夥伴車輛停放專用區」，期望優化外送夥伴取送餐時的每個環節，推升外送服務效率。

foodpanda 豐富數據發揮參考價值，精準規劃以優化外送夥伴取送餐每個環節foodpanda 2019年美食外送總訂單數年成長達32倍，除了涵蓋範圍最廣、服務時間最長、店家選擇最多三大特點成功吸引全台消費者，外送服務效率也是 foodpanda 成為美食外送龍頭的一大關鍵。 foodpanda 致力提升外送效率，透過AI演算法精準預測流程及分配人力以最大化縮短消費者候餐時間，而協助外送夥伴找到合適的停車地點也是提升效率的有效方法，因此 foodpanda 主動統整全台17縣市的外送熱點予相關單位，並持續與合作店家討論設置「外送夥伴車輛停放專用區」，期望協助改善外送夥伴的停車狀況。

foodpanda 統整的外送交通熱點包含熱門取餐及送餐地點，以台北市中心為例，經典小吃店林立的興安街及長春路路段即為熱門取餐地點，而商辦集中的信義商圈便是熱門送餐區域， foodpanda 本次共整理近200個外送熱點，在年前主動發給各縣市交通單位。另外，自熊貓商城上線提供生鮮雜貨外送服務後，家樂福及愛買兩大量販店即設置 foodpanda 外送夥伴車輛停放專用區，往後 foodpanda 也會協助建立更多臨停區，讓外送夥伴不再煩惱停車問題。

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