上奇科技（6213）公布自結2020年1月合併營收316,807千元，上奇表示，今年1月適逢華人年節假期縮短工作天數，相對去年同期基期尚未有年節假期影響下，使1月營收表現略減10%。 近期亞洲華人市場雖受到大陸武漢肺炎疫情影響整體經濟發展，上奇仍持續致力提增年度經常性收入（ARR）的穩健成長，及推進雲服務事業在亞洲市場的觸角與市佔率，並加重數位印刷事業的投資及擴展。

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