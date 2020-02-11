上奇科技自結今年1月集團合併營收3.16億 10:262020/02/11 工商 王賜麟 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 上奇科技（6213）公布自結2020年1月合併營收316,807千元，上奇表示，今年1月適逢華人年節假期縮短工作天數，相對去年同期基期尚未有年節假期影響下，使1月營收表現略減10%。 近期亞洲華人市場雖受到大陸武漢肺炎疫情影響整體經濟發展，上奇仍持續致力提增年度經常性收入（ARR）的穩健成長，及推進雲服務事業在亞洲市場的觸角與市佔率，並加重數位印刷事業的投資及擴展。 (工商 ) #上奇科技 #上奇 #年節 #事業 #假期 也許您會感興趣 推薦閱讀 比照公務員國營事業防疫照顧 給假不給薪 04:092020/02/09 財經要聞 12生肖本周運勢 他愛情事業夯爆 11:372020/02/09 生活 楊晨熙拚汽車新事業先不婚 李妍瑾桃花隨緣 16:392020/02/09 娛樂 《業績-生醫》春節假期影響，馬光1月營收年減2成 07:442020/02/10 財經 《興櫃股》春節假期影響，上洋1月營收年減近2成 10:342020/02/10 財經 《航運股》搶救旅遊，高鐵攜手飯店宣示12項安心承諾 13:072020/02/10 財經 迪士尼櫻花季將開跑！奇奇蒂蒂、小飛象邀打卡 15:542020/02/10 生活 陸CPI大漲 台工商界：受年節影響大 04:092020/02/11 焦點新聞 《興櫃股》春節假期影響，汎德永業1月營收年減24.71％ 07:452020/02/11 財經 幸福肥圓一圈？野生吳奇隆電梯玩自拍 真實身材網看傻 09:162020/02/11 娛樂 財經熱門新聞 別碰特斯拉！他警告這是全球最危險股票之一 - 財經 鴻海延後復工 他警告蘋果2大夯貨危險了 - 財經 影響達3兆美元！ 疫情燒向陸房市…經濟災難浮現 - 財經 1分鐘讀財經》19張逾百億神單 狂吸2900億 - 財經 國際自行車展 延後舉辦 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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