台灣知名網路生活平台數字科技（5287）1月合併營收1.17億元，若排除名品會因素分別較去年同期成長3％。旗下591房屋交易網，因1月總統大選結束，不確定因素排除，加上新建案推案搶市，租、售及新建案刊登業務增溫， 1月營收穩健成長；8591則受惠於農曆年節紅包效應，帶動整體營運成長6%。

數字表示，旗下旗艦平台8591、591及8891分別在領先市場，憑藉海外布局、異業合作及擴增影音開箱、專業編輯與可信評測等服務內容，持續拉大與競爭者的距離；另一方根據「Tasker出任務」外包網，統計農曆年後開市後，接案會員人數較去年開工日成長了1倍，表示行動網路世代，人口結構改變下，在家工作的需求增加，且外包案件數量，也是較去年同期成長56％，對比企業徵才需求降低，企業更傾向以外包的方式，來解決立即的人力需求。目前「Tasker出任務」外包網，線上人才逼近50萬，線上刊登案件約3,000筆，在人才眾多之下，能更快速解決企業短期需求。

數字指出，網路競爭變化迅速，公司憑藉大數據優勢，快速取得市場所需，例如518人力銀行，以服務中、小及微型企業，推出「徵才最有種」方案，透過加值廣告，快速為企業找到適合的人才；而小雞上工，以學生打工族群為主，透過「約時間」、「人才信用值」和「放鳥處理機制」解決雇主及求職學生的痛點，飆出200萬下載量，穩坐全台最大打工App，以期增添公司營運成長動能。

(工商 )