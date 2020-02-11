大陸高階通用型空氣壓縮機製造廠力達-KY因過年提前，工作天數減少，1月合併營收不論以人民幣或新台幣計價，全面出現負成長。今（11）日股價下跌0.30元以34.20元開出，目前呈現盤跌走勢。

力達元月合併營收人民幣近0.69億元，月減34.3％，年減33.21％，折合新臺幣計價2.98億餘元，月減34.1％，年減36.18％，活塞機、螺桿機、渦旋機三大產品營收比重分別是29.4％、54.2％及13.7％。

力達指出，大陸新型冠狀肺炎疫情尚未緩解，原訂本周一（10日）復工，為配合當地政府防疫措施延後復工，實際復工日期須等到當地政府通知。力達春節期間成立防疫應變小組，進行每日員工健康自主檢查及回報，務必於復工前，確保返工人員健康無虞。同時通知各經銷商客戶及供應商，調整出貨時間，減少復工後的溝通時間，視疫情及政策調配運用集團工廠生產動線，並在廠區隨時進行環境及人員消毒，確保公司生產營運能持續順利進行。第一季向來是傳統銷售淡季，又有新型冠狀肺炎疫情影響，2月份工作天數減少，2月營運受影響程度需視疫情後續發展及客戶端回應而定。

力達表示，持續拓展節能型螺桿機的研發及銷售，預計今年再提升螺桿機的銷售比重至近六成，關鍵零組件自製進度亦力拼達成100P以內全自製化，面對全球氣候異常情形加劇，綠色生產的發展刻不容緩，力達將持續致力研發推廣環保節能型的空壓機，為環境把關，提供綠色節能製造的最佳能源解決方案。

(工商 )