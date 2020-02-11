新冠肺炎肆虐，民眾恐慌搶購口罩，引爆「口罩之亂」，政府也開始宣導「口罩不必隨時戴」觀念，口罩彷彿當前最珍貴物資。韓粉意外整理出，國民黨2020年總統候選人韓國瑜台中造勢所發口罩，感動大喊：「我想我會好好的珍惜這片口罩。」其他韓粉則感嘆這口罩是「無價之寶」。

韓粉網友在臉書社團「韓家軍 市政宣揚」，寫道：「今天在整理房間時，找到了上次去台中造勢時發送的口罩，我想我會好好的珍惜這片口罩。」附圖則是韓國瑜口罩文宣，上面印著「台灣安全 人民有錢」、「只要藍天 不要空汙」、「2 韓國瑜 懇請支持」、「庶民總統候選人 莫忘世上苦人多」之語。

文章一出，獲得超過4000個讚，有韓粉感嘆這口罩是「無價之寶」，其他韓粉則紛紛回應：「好棒喔！我沒拿到」、「韓家軍有你們真好！」「感動」、「我有8個喔」、「現在再看一次還是很心疼」、「大家都很珍惜挺韓市長的日子，真心感謝大家！」

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(中時電子報)

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