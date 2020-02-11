人民幣兌美元中間價連續第二日貶值，11日報6.9897，較上日報6.9863，貶值34個基點。11日中間價較上日下午4時30收報6.9853，貶值44個基點；較上日晚上11時30分報6.9875，貶值22個基點。

香港經濟通通訊社報導，人民幣兌美元即期匯率（CNY）11日上午高開103個基點，報6.975，上個交易日即期匯率收報6.9853。

報導援引招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽分析，在諸多不確定因素干擾下，目前人民幣匯率並不具備大幅反彈的基礎。

(工商 )