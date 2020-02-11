人民幣中間價貶值34個基點 10:312020/02/11 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價連續第二日貶值，11日報6.9897，較上日報6.9863，貶值34個基點。11日中間價較上日下午4時30收報6.9853，貶值44個基點；較上日晚上11時30分報6.9875，貶值22個基點。 香港經濟通通訊社報導，人民幣兌美元即期匯率（CNY）11日上午高開103個基點，報6.975，上個交易日即期匯率收報6.9853。 報導援引招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽分析，在諸多不確定因素干擾下，目前人民幣匯率並不具備大幅反彈的基礎。 (工商 ) #貶值 #基點 #人民幣 #即期匯率 也許您會感興趣 推薦閱讀 人民幣回升 中間價漲217點 10:242020/02/07 財經 《國際產業》受惠日圓貶值，本田上修全年營業利益預測 16:312020/02/07 財經 人民幣中間價、在岸價走跌 11:052020/02/10 財經 財經熱門新聞 別碰特斯拉！他警告這是全球最危險股票之一 - 財經 鴻海延後復工 他警告蘋果2大夯貨危險了 - 財經 影響達3兆美元！ 疫情燒向陸房市…經濟災難浮現 - 財經 1分鐘讀財經》19張逾百億神單 狂吸2900億 - 財經 國際自行車展 延後舉辦 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。