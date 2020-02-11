藝人Albee（范乙霏）自節目《我愛黑澀會》出道，擁有甜美外表及C罩杯的魔鬼身材，吸引廣大粉絲追蹤，而她的感情世界也備受關注。她與張立東被封為是螢幕情侶，男方多次在節目上告白，甚至喊「老婆」，關係相當曖昧，近日更被爆2人曾同居半個月。

據資料顯示，大部分女性害怕男友的職業第三名是演藝人員，對此Albee在節目《國光幫幫忙》透露，自己蠻樂觀看待的，不會排斥，畢竟在同一行可以更體諒對方。接著孫鵬詢問，有沒有與其他藝人交往過，張立東不算。Albee大笑馬上撇清，「我沒有跟張立東在一起。」

（圖／翻攝自YouTube）

但孫鵬仍不放過拚命套話，「張立東說他有，大概一個多月，住妳家住半個月。」一席話讓全場人驚呆了。Albee馬上笑喊，「沒有啦，亂講。」

對於自己心目中的理想型，Albee坦言，喜歡有才華的人，所以如果另外一半是藝人，會希望他的才華被大家看見，不會排斥；不過有許多人會擔心被畫進「樹狀圖」裡，Albee樂觀看待，「覺得OK耶。」

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(中時電子報)