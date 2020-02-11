罷韓團體到韓國瑜家樓下擺攤。（圖／摘自台灣基進臉書）

第二階段罷韓，截至10日，已經突破21萬份連署書，力拚16日達30萬份。罷韓四男子之一的陳冠榮形容，高雄人就像天蠍座，愛恨分明，對罷韓相當有信心。

罷韓啟動「六日動員令」，今（11）日一早，罷韓團體就站上街頭，高舉「罷韓倒數 趕快連署」、「60天內衝刺到30萬連署」、「罷免過關七日解職」，也收到破百份連署書。

陳冠榮表示，市民反應相當熱烈，還有民眾騎摩托車經過、拉下車窗替他們加油，這就是高雄人對韓國瑜的厭惡感，「高雄人像天蠍座愛恨分明，喜歡你時專情，討厭你時不會因為你假裝虛偽，忘記你對高雄做過的事」，對罷韓相當有信心。

台灣基進昨日也到網友票選最高的「韓國魚（瑜）他家樓下」擺攤，趁著大家出門倒垃圾，快閃收連署書，短短半小時就收到了破百份連署，由此可知，「韓國瑜市長當不好，鄰居最知道，連署簽得比倒垃圾還踴躍！」

(中時電子報)