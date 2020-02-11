菲律賓民航局昨深夜突然宣布，遵守一個中國原則，把台灣也納入禁止入境菲律賓，導致不少國人受困當地。台灣民眾黨立委張其祿表示，外交部資訊掌握不明確應該檢討，並呼籲外交部硬起來，若菲律賓禁止我國人入境，我們應該也要反制，禁制菲國人入境台灣，用強硬的態度表態台灣不是中國的一部分。

張其祿表示，菲國用一中原則傷害台菲感情，完全不合理，台灣不是中國的一部分，且台灣疫情也並非嚴重，不過菲律賓還是用政治操作，對菲方強烈譴責抗議。

至於外交部昨否認菲國禁止國人入境，張其祿認為，外交部整個資訊掌握不明確，造成國人權益受損，外交部應清楚查證，不能把資訊搞錯，該事件外交部有很大的失誤。

針對菲國禁止我國入境，張其祿說，外交部應該要有強硬措施回應，讓世界各國很清楚台灣的立場，我們不是小媳婦，如果對方禁止我國人入境，我方應該要有反制的力量。

張其祿強調，菲律賓如果執意要以一中原則禁止我國人入境，我方也應該禁止菲國入境台灣，讓其他各國知道菲國處置不恰當，避免其他國家比照辦理，禁止我國人入境，同時，外交部應該盡速妥善處理滯留菲國的國人相關事宜。

(中時 )