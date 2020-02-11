遠東航空去年無預警停飛，引發各界關注。台北地檢署去年依違反《民用航空法》等案傳喚遠航董事長張綱維到案，訊後諭知張綱維限制出境、出海。由於新修正境管規定實施後，檢察官依規定重行境管處分，因此台北地檢署已經發文通知境管局、移民署，對張綱維限制出境、出海8個月。

去年12月遠東航空爆發無預警停飛，北檢緊急於12月13日晚間依違反《民用航空法》等案傳喚遠航董事長張綱維到案，翌日凌晨訊後諭知張限制住居、限制出境、出海。

由於立法院去年5月修法通過《刑事訴訟法》限制出境、出海條文，規定檢察官限制出境、出海處分，最長不能超過8個月。檢察官可向法院聲請延長境管，最多只能延長2次，第1次4個月，第2次2個月，檢察官限制出境、出海，最長14個月。

新法自12月19日起實施，依《刑事訴訟法施行法》規定，檢察官在施行前對被告限制出境出海，應在施行日起2個月內重行處分，因此北檢已發文通知境管局、移民署，對張綱維限制出境、出海8個月。

(中時 )