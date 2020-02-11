新冠肺炎持續延燒，對台灣房市影響如何，房仲全聯會榮譽理事長李同榮直指，房市在上半年將面對恐慌心理與消費緊縮的壓力，呈現一季到兩季「價量萎縮」，下半年將回歸基本面走勢，房市走勢將呈現「價量齊揚」，2020全年住宅市場表現「價穩量溫」的格局，唯獨「商辦、廠辦」市場，將會有先蹲後跳的「大逆轉」走勢，若價量出現緊縮，甚至會有「報復性」反彈行情。

至於住宅市場會不會出現17年前SARS過後住宅房價大反彈的現象，李同榮說，房市只會短期影響，而不會有恐慌性的拋售現象，下半年則因疫情解除，市場將回歸基本面走勢，並不會出現17年前SARS過後住宅房價大反彈的現象。

新冠肺炎將大舉加速台商回流的決心與速度，工業用地需求將更殷切，政府若有五缺的周全因應對策，工業及商辦的土地交易需求將遠優於住宅用地的交易市場。未來五年商辦廠辦的需求市場也將遠優於住宅市場的表現，並拉出一段長紅，這也是這次疫情危機中，商辦廠辦市場最佳的投資契機。

在住宅市場方面，新冠肺炎的衝擊會使住宅市場的換屋需求者產生短期觀望心態，但剛性需求的影響層面有限。在商辦廠辦市場方面，由於台商資金回流與租稅大赦元年效應，大量的資金來源將間接在房市尋找出口，商辦廠辦市場就會成為投資首選，尤其近一年來商辦租金大幅上揚，A辦的租金報酬率高達3%以上的產品就成為投資市場的首選。

(時報資訊)