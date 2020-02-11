檢測設備商致茂電子(2360)1月合併營收10.4億元，雖比前一個月高峰下滑37.24%，但年增8.32%，全年可望重返成長之路。
回顧去年，致茂下半年營運比上半年回溫；2019年12月合併營收創去年最佳單月紀錄，達16.6億元，月成長約26%，年增率為32%。致茂2019年第四季合併營收44.8億元，季增率31%，較2018年同期成長14%。
致茂電子去年第四季營運比第三季持續增溫，2019年10月起，連續三個月單月營收均回復年成長的趨勢，去年第四季營收也創2019年單季最佳紀錄。
致茂電子2019年全年合併營收為139億元，較2018年減少18%。母公司2019年營收則創新高紀錄，達81億元，年成長7%。
致茂公司預期，2019年第四季在半導體、Photonics測試及電池檢測等市場需求持續成長帶動，營運將可望優於第三季表現。展望2020年，法人看好，在5G效益，加上智慧手機將可望導入更多3D感測後鏡頭等趨勢下，致茂今年業績將可望優於2019年表現。
(時報資訊)
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