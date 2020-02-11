圓剛(2417)今年成立30週年，正式於台灣推出30週年紀念機種「7.1環繞音效電競耳機(GH510)」，圓剛定位為台灣遊戲影音直播領導品牌，也以提供玩家兼顧遊戲與生活的高品質體驗為目標。電競除了靠玩家本身技術外，各種電競配備的支援，亦能有效提升遊戲表現。而最能展現個人特質的電競耳機成為玩家們首先追捧的配件，高音質能使玩家更投入遊戲，也能直接提升遊戲體驗。

圓剛科技董事長郭重松表示：「2020年是圓剛科技成立30週年，自進入遊戲擷取領域以來，不斷追求在擷取技術、規格上的創新與突破，以滿足消費者的使用需求；近年來更積極推出許多獨特的遊戲直播與影音創作周邊產品，未來希望進一步加強音訊相關的產品線，致力豐富遊戲玩家和內容創作者的生活。」

GH510具備Hi-Res高解析度音質認證及虛擬7.1環繞音效，聲音採樣率能達到40KHz，是一般耳機的兩倍(20KHz)，並可透過圓剛SoundEngine軟體調整聲音EQ、音場設定及玩轉麥克風變聲特效。配備的可拆式麥克風具備抗噪效果，通話時可降低令人分心的環境雜音，是玩家團戰或實況主直播中最堅實的後盾，讓玩家更專注投身緊湊刺激、瞬息萬變的近身攻防戰局。

連接方面兼容USB與3.5mm雙介面，適用於電腦、家用遊戲主機(PS4/Xbox One/Nintendo Switch)、智慧型手機及平板。其搭載RGB電競燈光效果，提供多達1680萬種色彩選擇，透過SoundEngine軟體能選擇色彩循環、呼吸燈...等五種模式，甚至還能隨著遊戲內容自動配合燈光，讓玩家的每場戰鬥更身歷其境。配戴的舒適感是圓剛開發電競耳機時非常注重的項目，GH510超記憶性不變形頭帶，能完美服貼頭型，久戴舒適不疲勞，內附人造蛋白皮革耳罩及透氣網布耳罩兩種可供替換，只要10秒快速拆裝，提供客製化的舒適配戴體驗。

(時報資訊)