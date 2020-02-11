新冠肺炎疫情延燒，也影響到民間團體對弱勢生的陪讀計畫。基督教救助協會推動「1919陪讀計畫」，原本在全台有234個陪讀班，但因為疫情關係，現在有67班（約3成）停課，對於一些新住民孩子從陸返台正在隔離，也會努力協助他們不停學。

基督教救助協會1919陪讀計畫目前在全台服務約3000名弱勢家庭國中小生，新住民家庭是主要服務的對象之一。適逢年節，不少大陸籍配偶帶孩子回娘家，但卻因疫情而滯留大陸。因為陪讀班無法完全掌握孩子的旅遊史與接觸史，基於安全考量，目前計有67班停課。

澎湖吉貝1919陪讀班有6名新住民孩子，其中有2位媽媽來自大陸。負責陪讀班的穆玲玲牧師表示，有一個家庭經由小三通去過大陸，目前已自主居家隔離。她只能透過視訊關懷孩子、教導樂器。

穆玲玲說，今年春節有好幾個新住民媽媽回大陸、越南娘家，也有不少回台灣本島過年，接觸史複雜。吉貝島面積小，社區關係緊密，但居民防疫觀念落差頗大。她擔心過多的密集接觸，會讓病毒有機可趁，因此吉貝1919陪讀班配合教育部政策，要到2月25日才會正式開課。

穆玲玲指出，弱勢家庭的家長多忙於生計，陪讀班停課期間，孩子無人陪伴，又無處可去。所以雖然沒正式開課，但陪讀班還是會天天開門，保持通風，落實正確洗手。目前每天約有20名學生到陪讀班練琴、寫功課。

位於台南白河水庫旁的白水溪1919陪讀班吳樂昌老師表示，他們陪讀班位處偏鄉，村民大都為年長農民與兒童，父母則多在外地工作。寒假延長，把孩子留在家中，乏人照顧實在不行，因此他們陪讀班還是維持一周5天的正常上課，但會加強防疫措施。

(中時 )