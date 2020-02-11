人行進行人民幣1千億元逆回購操作 10:402020/02/11 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行（簡稱人行）公開市場11日將進行人民幣（下同）1,000億元7天期逆回購（附賣回）操作。據此計算，單日淨回籠2,800億元。據路透統計，本周人行公開市場逆回購到期規模1.28兆元，集中在前兩日，其中11日到期3,800億元。 (工商 ) #人行 #人民幣 #公開市場 #千億 #逆回購操作 也許您會感興趣 推薦閱讀 匯率期貨趨勢專欄－人行釋1.2兆護盤 人民幣貶勢趨緩 04:102020/02/07 證券．權證 人民幣回升 中間價漲217點 10:242020/02/07 財經 人行：對疫情嚴重地區加強金融支持 11:002020/02/07 財經 人行下周在港發300億人民幣央票 11:152020/02/07 財經 人行釋風向 陸月內降息可期 04:092020/02/08 焦點新聞 人行力挺 A股回歸震盪緩漲 04:092020/02/08 焦點新聞 人行祭專項再貸款抗疫 規模3,000億人民幣 04:092020/02/08 財經要聞 助企業度難關 人行今發放首批防疫專項再貸款 10:492020/02/10 財經 《業績-半導體》台積電營收連6月站千億元，年增32.8％ 14:152020/02/10 財經 陸挺企業抗疫 貸款逆回購齊發 04:102020/02/11 焦點新聞 財經熱門新聞 別碰特斯拉！他警告這是全球最危險股票之一 - 財經 疫情延燒 台股反彈會持續還是結束？關鍵在這... - 財經 iPhone產能拉警報？富士康員工自爆復工時程 - 財經 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 減產救油價 全球都在看俄國臉色 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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