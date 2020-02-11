中國人民銀行（簡稱人行）公開市場11日將進行人民幣（下同）1,000億元7天期逆回購（附賣回）操作。據此計算，單日淨回籠2,800億元。據路透統計，本周人行公開市場逆回購到期規模1.28兆元，集中在前兩日，其中11日到期3,800億元。

(工商 )

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