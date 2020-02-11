「Kino Step」是一張能夠隨著使用者需求，而變換使用方式與使用場域的階梯椅！（鄧博仁攝）

「Kino Step」是一張能夠隨著使用者需求，而變換使用方式與使用場域的階梯椅！（主辦單位提供）

展場排成一條進入安心居家的動線。（鄧博仁攝）

一張防水且不會傾倒的三腳椅。（鄧博仁攝）

每個時代都可以創造經典，來自日本的「觀察之樹」，長期觀察亞洲及台灣社會中長者族群的需求，比如說最易跌倒的地方玄關，設計出一張可以讓長者輕易穿脱鞋與起身的椅子，又如最容易滑倒的浴室，設計出一張防水且不會傾倒的三腳椅。今年再度推出一把「讓生活步步高升的萬用階梯椅」。

一進入展場，從玄關椅、登高椅、置放書本雜物的移動式椅子，到浴室供長者洗澡可以安心坐下的一張三角椅，排成一條進入安心居家的動線，這設計靈感源都來自「觀察之樹」兩位創辦人黑坂昌彥與庄司佳代。

「我們認為，理解之前得先專注的『觀察』；而觀察所獲猶如種子，必須深耕於土壤中使其發芽茁壯，成為一株能令人倚賴的大樹。取名『觀察之樹』是我們對自身的期許，亦是與人分享的開端。」「在迅速步向高齢社會的未來，日本不僅於亞洲更是世界先鋒之一。擷取從出生地日本多年的工作經驗，『觀察之樹』希望扮演一座傳播資訊和技術的橋樑，將過往所獲的實務經驗傳遞、分享至亞洲各國。」兩位創辦人黑坂昌彥與庄司佳代用心思考著人們生活的必須。

創辦人庄司佳代出生台灣、15歲赴日本東京，因為外婆的失智病症，思考居家環境對高齡族的重要性。黑坂昌彥敘述製作契機，某一天到台灣朋友家中作客，差點在門口處滑倒，發現台灣並沒有玄關椅，少了輔助細節。觀察之樹不間斷往返台日間研究、取材並深耕兩地的經歷，一年只發表一件，以健康關懷為設計主軸，貼心設計協助使用者更愉快、符合全家大小需求。今年發表了一張「讓生活步步高升的萬用階梯椅。

自從「觀察之樹」發表「Kino Stick」浴室專用的魔杖椅，「Kino Stool」玄關椅之後，發現許多使用者會拿來登高，以方便拿取居家高處的物品，於是引發了設計師設計出更安全、更穩固的階梯椅「Kino Step」。

「Kino Step」是一張能夠隨著使用者需求，而變換使用方式與使用場域的階梯椅！無論是拿高處物品、換燈泡、打掃天花板與冷氣上方……等，是居家空間安全穩定的階梯與踏台。階梯設計除了往上踩，也可以坐在上方，不僅可以從正面踩踏使用，也能夠從側面穩穩地踏至上方。為了讓使用者從側面也可以踩踏，設計師將第一階設計得更為寬闊，使用起來也更為穩定。別具巧思的是，設計師認為階梯並不是日常生活中經常用到的物品，若像一般階梯需要收納，不但麻煩又佔空間。美觀的「Kino Step」不需要收納，平常放置家中的任何一個角落，既能融合在家中又不會顯得突兀。

此次日本《觀察の樹家具展—Kino家族大集合》展覽，帶來全齡概念家具（0歲-100歲皆適用），體貼孩童、孕婦及熟鈴生活需求。

展出地點：田園城市生活風格書店 - B1藝文空間 台北市中山北路二段72巷6號

(中時 )