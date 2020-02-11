後巷接管前後比較圖，接管後的後巷排水不再阻塞並杜絕水傳媒的疾病。（台中市政府水利局提供／陳世宗台中傳真）.

台中市政府水利局為改善豐原區居家環境衛生及減少河川的汙染，辦理豐原區第一期汙水下水道系統-用戶接管第一標工程，預計於今年4月開工，工程總經費約3.26億，預計接管戶數約3400戶；水利局指出，豐原區為歷史悠久老城區房屋後方巷道狹小，增加汙水接管難度，需市民以行動支持汙水接管工程。

水利局表示，豐原第一期汙水下水道系統-用戶接管第一標工程，包括南陽、田心及豐田3個里；將依里別分別辦理施工說明會，再逐街廓或逐巷道辦理後巷接管說明會，讓住戶充分明瞭如何配合市府辦理後巷接管及自身的權利義務，以尋求住戶支持及配合。

水利局指出，豐原區發展得很早較多老式透天住宅，生活汙水又多排至有增建的後巷，後巷常因增建物阻礙而暫不接管，導致效益不佳；市府啟動後巷強制接管預計投入約107億元，分三期完善豐原汙水下水道系統，全期預計接管戶數約4萬5000戶，將使區域側溝、後巷排水不再阻塞並杜絕水傳媒的疾病。

水利局說，針對市府後巷強制接管政策，目前用戶接管尚在獎勵期間，只要後巷有標準的施工空間，或在指定期限內自行淨空後巷增建物或障礙物，單側建物最小施作寬度為75 公分、雙側為 150 公分，市府將免費施作用戶接管及打除化糞池，並針對後巷排水一併改善。

水利局強調，建築物屬違建又未能配合騰出前開施工空間的住戶，將提報違建處理程序專案辦理。依據下水道法規定用戶接管是強制性，住戶可配合市府的用戶接管工程不但省下一筆接管費用；後續在市府公告汙水下水道使用區域時也不會因沒有接管而受到裁罰。

(中時 )