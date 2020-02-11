曾帶著全台愛心牙醫到澎湖免費義診、前澎湖醫院崔姓名牙醫遭院方踢爆，2010年起私下以低於院方1萬元的植牙費用，替54位病患植241顆牙，不法獲利超過千萬元，一審澎湖地院依業務侵占罪判其1年10月、緩刑5年。11日高雄高分院改判1年6月、緩刑4年，不法所得700餘萬元沒收，可上訴。

判決指出，崔男當時身為澎湖醫院牙科主任，明知院方依「自費醫療品項收費標準」規定，植牙手術每顆應收取第一階段Implants surgical stage 4萬元及第二階段Prosthetic therapy 2萬元、總計6萬元之植牙費用，竟基於為自己不法所有之意圖，於2010年至2015年在職期間，利用醫院場所、機械儀器、助理人力等資源，以「低於該院植牙收費標準1萬元」為誘因為54位病患植241顆牙。

崔男2013年曾號招全台愛心牙醫到澎湖替中低收入戶看牙、植牙，最高紀錄曾替一名車禍全口斷牙病患省下百萬元植牙費，不但登上新聞版面，受惠病患也相當感謝。

不過，崔男在職期間卻以「漏未記載植牙處斷」之方法逃避院方病歷紀錄，私下替病人植牙，院方認定其不法所得高達1205萬元，全侵吞入己。崔男對犯行坦承不諱，一審法官考量他確實長期捐款做公益且下鄉義診、幫助弱勢族群獲得良好醫療，犯後雖積極和院方和解未成，也先行賠償214萬8632元，最後判其1年10月，緩刑5年。

院方針對損失另提民事損害賠償，崔男則辯稱許多病患無力負擔植牙原價才上門尋求診治，他根據病患經濟狀況訂出不同的收費標準，241顆植牙中甚至有33顆收費不敷成本、35顆免費。法官計算院方損失後，判崔男仍需賠給院方431萬721元。

二審高雄高分院改判崔男1年6月、緩刑4年，未扣案犯罪所得707萬2368元沒收，全案可再上訴。

(中時 )