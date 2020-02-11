受新型冠狀病毒影響，在陸台人多滯留大陸，一名來自台灣的李姓男子表示，他與陸籍妻子兩人目前都在湖北洪湖，原本以為2月5日可回台，出發當天在卻被荊州市台辦通知無法成行，隨後並告知，請夫妻二人自行與台灣方面聯繫，如今兩岸聯繫不暢通，返台時程成未定之數，盼台灣政府能提供協助。

李孟松表示，他與陸籍妻子在1月20日抵達湖北洪湖，行程目的為奔喪，原本計畫1月27日便要返台，但疫情在大陸擴散，後來獲得通知能在2月5日回台，當天與當地15名台灣人集合後，原定從武漢天河國際機場返國，但在半路就收到荊州市台辦的通知無法回台，一群人便折返。

李孟松指出，根據荊州市台辦透露，現在大約有1000多名台人滯留當地，而在大陸的台灣消息不暢通，對外聯繫只能透過微信，管道不暢通，台辦甚至請在地台人自理，請自行與台灣方面聯繫，也就是現階段無法提供更多協助。

李孟松提到，他在台灣家中有3個孩子，最小的才滿周歲，還有高齡80歲的母親要照顧，現在兩岸疫情聯繫工作不暢通，他只能自行找尋各種辦法，盼能獲得協助回台。

至於湖北的實際情況，李孟松則說，他所在的地點是農村，每個村都各自封閉，村民也不能外出，如果要出去，得申請通行證，把關很嚴格，而在鄉下的民生需求與飲食大多是自給自足，目前還沒有問題，不過如果大陸疫情無法控制，「拖很久就很難講」。

(旺報 )