NB代工大廠仁寶位於大陸昆山地房工廠，受制中國新冠肺炎影響，公司初步暫訂復工日期延後至2月17日。

由於昆山地區有不少台商，仁寶延後開工之舉，也間接說明台商在昆山區塊的復工日期還待進一步觀察。

據了解，由於大陸新冠肺炎已陸續向沿海蔓延，包括南京、上海、廣州甚至是北京，多傳來封閉式管理措施，顯示肺炎疫情仍十分嚴峻，因此，大陸地方政府在控制疫情考量下，也多期望企業復工能延後。

(工商 )