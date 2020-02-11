仁寶昆山廠 延至2/17復工 10:502020/02/11 工商 工商時報數位編輯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 NB代工大廠仁寶位於大陸昆山地房工廠，受制中國新冠肺炎影響，公司初步暫訂復工日期延後至2月17日。 由於昆山地區有不少台商，仁寶延後開工之舉，也間接說明台商在昆山區塊的復工日期還待進一步觀察。 據了解，由於大陸新冠肺炎已陸續向沿海蔓延，包括南京、上海、廣州甚至是北京，多傳來封閉式管理措施，顯示肺炎疫情仍十分嚴峻，因此，大陸地方政府在控制疫情考量下，也多期望企業復工能延後。 (工商 ) #復工 #仁寶 #大陸 #延後 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 2月10日復工？各地台商停看聽 04:092020/02/07 焦點新聞 延後開學不須菜量農民憂 竹東農會助賣有機蔬菜 10:202020/02/07 生活 新冠肺炎病毒會人傳人 趙少康：我可能是第一個講的 23:582020/02/09 政治 湖北病死率2.88％ 他省病例減42％ 04:102020/02/10 焦點新聞 除湖北外 各省逐步復工中… 04:102020/02/10 財經要聞 千里送救命藥！滯陸血友病童驚險續命 16:382020/02/10 生活 不畏疫情！內門宋江陣20周年如期登場 17:092020/02/10 生活 強信-KY山東廠10日復工 高林股則無法復工 21:132020/02/10 財經 科技業拚復工 缺工缺料難解 04:102020/02/11 財經要聞 台商大陸廠 復工狀況不同調 04:102020/02/11 產業．科技 財經熱門新聞 別碰特斯拉！他警告這是全球最危險股票之一 - 財經 疫情延燒 台股反彈會持續還是結束？關鍵在這... - 財經 iPhone產能拉警報？富士康員工自爆復工時程 - 財經 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 減產救油價 全球都在看俄國臉色 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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