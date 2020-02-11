新冠肺炎肆虐武漢市，但市內的「華大家園」社區1766住戶，日前竟傳出無疑似病例或確診，被當地網友大讚是「最牛社區」，不過經查證，該社區發現有1疑似病例與1確診，並非外界日前所說的「0」確診。

據《梨視頻》10日報導，經實際走訪該社區工作人員，對方表示「有確診和疑似病例」，另在社區玻璃門上也寫著：「10日上午9時，社區新增1例疑似病例，是住在『B10棟2單元』，正等待檢測結果。另有1名『B3棟3單元』確診病例，接觸者已離開社區去隔離點檢查」。

《湖北經視》日前報導，新冠肺炎疫情大爆發後，華大家園從1月20日就開始全面大消毒，還呼籲住戶盡量少外出，還每天對所有住戶量測體溫。

生活用品方面，該社區都有志願者幫住戶代買所需物資，甚至發放預防新冠肺炎中藥包、口罩、消毒水。由於嚴謹防疫，日前一度傳出全社區「0疑似病例0確診」，被網友大讚是「最牛逼的小區」，但經求證，證實該社區也失守。

(中時電子報)