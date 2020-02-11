新冠肺炎肆虐，日前國民黨中常委徐正文武漢包機事件，以及藝人范瑋琪大罵閣揆蘇貞昌「狗官」，引發軒然大波，也讓反藍者情緒沸騰最高點。綠營支持者認為，2022年選舉應又將被民進黨「整碗捧去」；網友則打臉，直言當今民意來得快、去得快，尤其台北市長柯文哲動向更是關鍵，他極可能打散現有藍綠政治版圖。

網友在PTT論壇發表《2022民進黨應該要大勝了》一文，痛批國民黨「七人小組」成事不足、敗事有餘，「看來2022應該也是民進黨整碗捧去了」，更大罵：「台中、高雄，應該會變天吧！宜蘭、雲林也有可能被掃到颱風尾！國民黨應該剩下新北、新竹縣、苗栗、彰化、嘉義市、花蓮、台東、金馬，沒了！覺得這次國民黨好像輸得不夠慘，反正也不會改革啦！」

文章一出，隨即引來網友打臉：「我倒是覺得還好。回想起2004年，連宋配因為不服選舉結果，認為是槍擊案讓陳水扁當選，所以當時鬧了好幾天，後來是被馬英九壓下來才恢復平靜（當時國民黨也有很多人不諒解馬英九）。記得當時的批踢踢，也是一片罵國民黨沒風度的聲音，甚至連幾個原本應該是偏藍的版面，都是以綠色鄉民的聲音為主，當時我同事也一面倒認為，國民黨大概要長期在野了，但沒想到過了一年多，2005的縣市長選舉就大翻盤。」

該網友更進一步指出：「當然，民進黨會記取當年扁政府失敗的教訓，國民黨想要像當年快速翻盤的難度也更高。但現在民意的變化很快，誰曉得兩年多後，台灣的政局會有甚麼樣的變化呢？尤其是柯批的動向，更是一大變數，他很可能會打散現有的藍綠政治版圖。」

PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)