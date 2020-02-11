男子郭俊邑2018年中秋節連假跟朋友到KTV唱歌，結束後酒駕狂飆，連闖五個紅燈，衝撞3輛機車，造成1死2傷，被檢方依殺人罪起訴，台北地方法院審理後，11日依公共危險罪判處郭有期徒刑8年。可上訴。

北檢依殺人罪起訴郭，並指郭酒駕宛如恐怖攻擊，北院合議庭卻認為，檢方舉證無法證明郭俊邑有「不確定殺人故意」，於是改依《刑法》185之3條不能安全駕駛因而致人於死罪法定刑3年以上、10年以下判刑。

郭俊邑是2018年9月23日清晨5時許，與朋友在KTV歡唱飲酒後駕車，一路高速行駛，經過十字路口幾乎都未減速，還接連闖紅燈，行經基隆路三段時，先後撞倒3名機車騎士，還沿路撞上路旁的房子騎樓，導致鐵皮搭建的騎樓都倒塌，其中陳姓女騎士，頸椎斷裂、顱內出血，送醫後不治，另兩名騎士受傷。

北院開庭時，郭否認主觀上有殺人犯意，並說當時有僥倖心態，才會開車上路。

(中時 )