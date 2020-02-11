日本伴手禮業者紅馬-KY（2928）2020年1月合併營收衝上10.77億元新高，今年營運狀況可望持續好轉。利多消息激勵紅馬今（11）日開盤放量跳鎖漲停價36.4元，創去年9月底以來4個月波段高點，早盤尚有逾200張買單排隊。

紅馬2020年1月自結合併營收創10.77億元新高，月增15.84％、年增達46.61％。公司表示，1月營收持續顯著攀升，主因去年推出的故鄉納稅業務B2B整合平台「Furusato 360」後，組成結構較以往明顯調整，透過平台帶入的業績陸續在旺季後入帳挹注所帶動。

紅馬指出，故鄉納稅捐款於去年12月中起大增，帶動1月營收首見月成長，幾乎等同淨利的手續費收入亦明顯增加，有助提升整體獲利。而業務旺季4個月期間營收31.8億元，年增12％，創下同期新高，顯見「Furusato 360」跨平台效益顯現。

展望今年，紅馬表示，「Furusato 360」平台將持續爭取與其他日本大型入口網站合作、增加簽約自治體的刊登網站數，帶動業務營收及獲利進一步成長。新地方生鮮商品B2B電商平台「OWL」去年12月底上線，中長期目標致力打造成為新一波成長動能。

伴手禮業務方面，紅馬1月伴手禮電商業務年增達34％，未來將持續優化網路商城，繼續與迪士尼及其他大型企業合推授權或自有品牌商品。寓教娛樂業務方面，原Orbi大阪自然體感型教育博物館已轉型電競賽事場館「REDEE WORLD」，搶攻日本大型電競賽事商機。

(時報資訊)