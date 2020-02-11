歐系外資針對智邦(2345)出具最新研究報告指出，5G將推動基地台和邊緣運算的需求，在OCP(開放運算平台)的趨勢下，智邦將是白牌ODM的直接受益者，首評目標價210元、優於大盤評等。

歐系外資表示，智邦是加入OCP(開放運算平台)的前段班，主要是提供超大規模資料中心網路交換機，智邦將是ODM的直接受益者，隨著5G上路引發的新需求和新客戶，將推動了交換器的發展，智邦與競爭對手相比，競爭優勢不斷擴大，首評目標價210元、優於大盤評等。

歐系外資表示，互聯網視頻將推動全球互聯網流量增長，2019~2022年複合式成長為31%、佔總流量的71%，這將增加對高速網絡設備的需求，接口的速度也將從以往的100G升級到400G，以用於雲數據中心交換機，估計400G在2019年度約智邦營收10%，但到2020年將增長30%以上。

歐系外資表示，5G的啟動預計將推動基地台和邊緣運算的需求，因為更短的傳輸距離將需要更多的基地台以提供更好的覆蓋範圍和用戶體驗，並且由於低延遲個性而需要採用智慧邊緣服務器，5G還將推動電信營運商和企業採用WiFi 6(802.11ax)，故隨著營運商管理其資本支出並轉向開放平台，白牌趨勢加速成熟，智邦將成為主要受益者。

(時報資訊)