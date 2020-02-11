記憶體模組廠創見資訊(2451)2020年1月營收10.69億元，月增10.64%，但比去年同期高檔下滑21.99%；展望今年，隨著記憶體市況復甦，DRAM與NAND Flash價格回升，對公司營運有助益。

回顧去年下半年，隨著記憶體市況改善，創見資訊去年第三季獲利增溫，在DRAM與NAND Flash價格回穩下，去年第四季營運可望優於第三季，公司也看好今年市況會比去年好。

去年記憶體市況不佳，創見2019年營收134.96億元，年減23.39%；預估去年獲利年減幅度相對營收減幅小。

展望今年，記憶體市況可望復甦，DRAM與NAND Flash價格於第一季均反彈，有助獲利。

創見資訊2019年第三季獲利回溫，單季EPS為1.24元，去年前三季淨利約13.33億元，年減21.1%，2019年前三季EPS為3.09元。

創見過去2年積極去化庫存後，去年第四季起調整存貨策略，開始建立庫存。隨著DRAM與NAND Flash價格止跌，NAND Flash價格領先上揚，創見營運可望受惠。

創見也積極調整產品結構，專注於嵌入型或策略型等高價值產品，追求獲利表現。以去年第三季營收占比來看，標準型DRAM占整體營收比重下降至15.8%，消費型Flash略減至18.6%，策略型產品占比提升至21%，工控產品占營收比重已拉升至44.6%。

(時報資訊)