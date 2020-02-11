陸廠逐步復工，昨夜美股三大指數齊漲，帶動亞股今早走多，台股在台積電(2330)、鴻海(2317)持穩高檔坐鎮下，由被動元件、半導體、網通等電子族群攜手金融類股上攻，拉抬大盤指數漲點擴大逾80點，盤中最高來到11661.08點。分析師表示，今日台指期開高震盪後繼續往上拉高、台幣拉升及台積電領漲，台股站回5、10日均線，不過，季線和月線反壓仍在。全球股市現階段處於高檔震盪，投資佈局難度提高，短期台股大盤難改區間震盪格局。

今日被動元件擔任多頭急先鋒，國巨(2327)陸廠部分復工，3月報價傳將調漲3成，股價漲幅在4成以上，帶動族群多頭人氣；半導體以台積電(2330)挾著Q1有機會達標，股價漲幅在1%以上，成為支撐台股走強功臣、聯電(2303)漲幅在2%以上、聯發科(2454)Q1業績淡、Q2攀，股價漲幅逼近2%；金融股盤中也給力，國泰金(2882)、富邦金(2881)1月大賺百億元，股價聯袂上漲逾1%。

亞幣今早在人民幣匯價回穩帶動下，全面走升（除日圓外），香港離岸人民幣匯價早盤回升到6.9785。台北外匯經紀公司新台幣匯價開貶走升，盤中觸及敏感的30元整數關卡，隨即又在開盤後15分鐘內升破30元，早盤最高價來到29.975元，升值1.27角。

分析師表示，現階段台股操作難度困難度高，選股重於選市，可留意今年有成長的殖利率高個股以及留意月營收正成長，看好半導體、記憶體、被動元件等類股表現。分析師認為，台股指數將維持在高檔區間整理，未來須需觀察外資動向及台幣的匯率走勢。

(時報資訊)