美國加州聖地牙哥市（San Diego）當地電視台10News報導，聖地牙哥市確診其第一例新型冠狀病毒感染病患，此人搭乘美國首批從中國武漢市撤僑，並送往米拉馬(Miramar)海軍陸戰隊航空基地進行隔離的班機。

這將是美國的第13例新冠肺炎確診病例。

10News報導，官員表示新確診病例為成人，已經送往聖地牙哥加大醫學中心接受治療。醫院方面拒絕發表評論，僅表示院方很快將發布聲明。

(時報資訊)

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