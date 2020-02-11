《國際社會》聖地牙哥確診首例，美國新冠肺炎確診增至13人 10:512020/02/11 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國加州聖地牙哥市（San Diego）當地電視台10News報導，聖地牙哥市確診其第一例新型冠狀病毒感染病患，此人搭乘美國首批從中國武漢市撤僑，並送往米拉馬(Miramar)海軍陸戰隊航空基地進行隔離的班機。 這將是美國的第13例新冠肺炎確診病例。 10News報導，官員表示新確診病例為成人，已經送往聖地牙哥加大醫學中心接受治療。醫院方面拒絕發表評論，僅表示院方很快將發布聲明。 (時報資訊) #美國 #聖地牙哥 #新冠肺炎 #確診 #撤僑 也許您會感興趣 推薦閱讀 郵輪2000多遊客趴趴走 防疫大漏洞！確診暴增至16例 04:102020/02/07 生活新聞 陸駐英大使稱英反應過度 隨即爆第3例確診 08:352020/02/07 國際 陸稱確診台商是假的 陳時中：有科學證據才會確診 19:032020/02/07 生活 台魔術師隔離直播 憂將有更多病例 04:102020/02/08 生活新聞 確診病例疑雲 武漢台辦七問衛福部 19:192020/02/08 兩岸 質疑包機返台確診 陸7問衛福部 04:092020/02/09 焦點新聞 武漢台辦7問確診病例 04:102020/02/09 兩岸要聞 新冠肺炎第18例無症狀卻確診 陳時中：研議擴大採檢標準 16:562020/02/09 生活 無症狀也具風險 全台防疫升級 04:102020/02/11 焦點新聞 社論／戰疫還沒真正開始 04:102020/02/11 時論廣場 財經熱門新聞 別碰特斯拉！他警告這是全球最危險股票之一 - 財經 疫情延燒 台股反彈會持續還是結束？關鍵在這... - 財經 iPhone產能拉警報？富士康員工自爆復工時程 - 財經 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 減產救油價 全球都在看俄國臉色 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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