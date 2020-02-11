女星何如芸2003年閃嫁花蓮「美侖飯店」董事王敏錡，未料婚後一年老公外遇偷吃，即便決定努力維繫婚姻，但16年婚姻依舊在上個月宣告結束，雙方目前則進入協調狀態，日前她上節目時，不禁感嘆為了這段婚姻做了20次試管嬰兒，才辛苦生下2個小孩。

何如芸日前上節目《台灣大搜索》專訪，她透露在37歲時仍未懷孕，當時為了維持這段婚姻，便決定去做試管嬰兒，很幸運的在第二次就已成功，還懷上雙胞胎，不過卻是子宮外孕，因此失去右邊輸卵管，但為了成功求子的她，可以說是不辭辛勞每隔一個月就做，最後則是陸續產下2個小孩，但豈知仍未成功保住這段豪門婚姻，在維持16年之後仍舊告吹。

目前這段婚姻進入協調狀態，何如芸上個月現身士林地院出席調解庭，面對媒體提問，她僅表示一切交由法律處理，至於王敏錡則是透過律師回應，何如芸去年4月就提出離婚，目前兩人處於分居狀態。

(中時電子報)