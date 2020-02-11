時代力量立院黨團總召邱顯智今日召開記者會時，接受媒體提問並表示，為了武漢肺炎疫情，WHO同意台灣參加線上會議，但必須以台北名義，對於WHO這樣一改再改的要求，時力的立場是無法接受。

邱顯智說，時力一向主張台灣就是台灣，而不論是日前華航班機被義大利誤認是中國班機而禁飛，而後解禁，還是越南禁飛台灣班機而後又解禁的例子都可得知，當國際往中國傾斜，我們更要堅持自己的立場。

邱顯智指出，華航的公司英文名叫China Air Line，而中國的航空公司叫Air China，非常混淆，華航也常被誤認為是中國的航空公司。

邱顯智認為，日前台灣聯合國協進會拜會各黨，呼籲支持以台灣名義加入聯合國，各黨都沒有意見，以台灣名義加入各種國際組織應該要漸漸成為台灣共識。

邱顯智表示，最近準副總統賴清德赴美參加祈禱早餐會，這是台美關係的重大突破。而台灣要努力讓支持我們的國際友人，更能夠有力地幫台灣講話。

邱顯智另回應，近日菲律賓把台灣歸為中港澳，並比照禁止入境，而過去聯署東奧正名時，很多人說政治歸政治，體育歸體育，但從菲律賓這事件上可知，事實上根本不可能，任何事都會牽扯到外交和國際政治問題。

邱顯智說，菲律賓公開表示堅守一個中國原則，由此可見台灣的國際現實一直很為難，時力支持向國際發聲：「台灣就是台灣」，不論是透過政府或是民間組織，都要給予支持和肯定。

(中時 )