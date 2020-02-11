武漢肺炎疫情延燒，前新北市長朱立倫投書《外交家》（The Diplomat）指出，世界可以從台灣參與世界衛生組織（WHO）中受益，由於台灣未能參與WHO，已使台灣人民和世界的健康面臨更大的風險；「現在是WHO拋棄政治，思考什麼對世界健康有益的時候了」。

朱立倫特別提醒北京「讓政治爭端阻礙民生問是不智、錯誤和不公平的」；台灣是世界不可分割的一部分，不應因中國的政治策略而被排除在外；他呼籲北京停止以政治行動把排除台灣參與WHO，讓健康福利自由化，WHO也應給台灣觀察員地位，承認中國對台灣沒有管轄權或治理權。

朱立倫投書指出，世界正面臨廣泛的冠狀病毒爆發，已造成900多人死亡，超過40000人被感染，絕大多數發生在中華人民共和國（PRC ）。世界各地的醫學專家和政府機構正共同努力，阻止致命病毒的傳播，該病毒於12月在中國武漢市出現。WHO是與這個流行病作鬥爭的最前線。

不幸的是，台灣被排除在參與WHO之外，只要台灣不在WHO範圍內，不僅台灣人民的醫療保健將面臨風險，全世界的醫學界也將損失巨大資產。

朱立倫說，根據《CEOWORLD》雜誌2019年版《醫療保健指數》的統計，台灣擁有世界上最好的醫療保健系統。台灣的單一付款者強制性健康保險系統和新穎的電子健康記錄系統，令世界各地的健康專家和官員訪問台灣時都感到敬畏。

他說，WHO不應將台灣排除在外，特別是在冠狀病毒爆發期間。有兩個主要理由可證明台灣呼籲參與WHO。首先，台灣不是WHO成員，這意味著台灣不會通過WHO的「國際關注的突發公共衛生事」系統獲悉最新的疫情信息；若無法通過WHO的可用渠道快速、準確地交換信息，台灣和世界都將面臨風險，這也是對台灣健康權的侵犯。

其次，台灣將為國際衛生界做出巨大貢獻，不僅因台灣在2002至2003 年SARS爆發期間獲得經驗，台灣還是預防流感的領導者，且毗鄰中國大陸。

朱立倫說，他必須呼籲北京停止其政治行動，將台灣排除在世衛組織的參與範圍外，讓健康福利自由化。兩岸關係的現狀是中國反對台灣加入WHO的根源。對北京而言，讓政治爭端阻礙民生問題是不明智的，也是錯誤和不公正的，並損害台灣與中國大陸的人與人之間的關係；北京若是負責任的國際成員，就不應反對台灣參與國際公衛事務。

他說，布魯金斯學會學者、美國台灣研究所前主席兼所長理查德．布斯正確地表示，如果沒有台灣的參與，WHO將是一個不代表世界的衛生組織；「台灣是世界不可分割的一部分，不應因中國的政治策略而被排除在外」。

朱立倫表示，WHO的任務是倡導、促進解決健康危機的全球和國家行動，支持實現與健康有關的永久發展目標和全民健康。「將台灣拒之門外，會在國際訊息中造成漏洞，並偏離WHO的使命」。他呼籲WHO 給予台灣觀察員地位。從歷史上看，台灣從2009年起被授予WHO觀察員地位，但因北京反對而終止。

他說，WHO必須承認中國對台灣沒有管轄權或治理權。WHO不僅應准予台灣加入，而且應取消內部規則；該規則規定，在與台灣有關的事務上，WHO應屈服於北京，但該規則根本不能反映現實。

朱立倫強調，台灣贏得友好、愛好和平的國家聲譽，也一直是負責任的國際社會一員，因此一直有發聲能量。他特別感謝為我們發言的盟友，包括美國國會的朋友，加拿大總理特魯多和日本首相安倍晉三的支持。台灣將繼續努力進行國際醫療保健，且可以通過加入WHO做更多的事情；現在是WHO拋棄政治，思考什麼對世界健康有益的時候了。

(中時 )