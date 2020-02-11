劉姓與李姓男子等人組成的詐騙集團，自2019年9月以來假冒檢警，詐騙民眾，並以不法所得550萬元新台幣購買比特幣洗錢。檢警獲報後調查，循線逮捕兩人，訊後移送，檢方向橋頭地院聲押獲准。

檢方11日表示，該署檢察官日前接獲情資，疑有詐騙集團假冒檢警，詐騙民眾，檢方與高雄市刑大、仁武分局等組成專案小組，全力偵辦。

檢警調查發現，該詐騙集團成員詐騙方式包含吸收民眾開設人頭帳戶，以及佯稱民眾的「健保卡遭人盜用，涉嫌洗錢案」為由，假冒檢警，要求民眾交付「交保金」，民眾不察，陸續匯款近550萬元。

接著，該集團成員以贓款購買比特幣，轉至境外比特幣錢包。其餘贓款則由詐騙集團車手王姓與、李姓男子等人提領一空。

專案小組先於去年12月拘提劉姓嫌犯到案，向法院聲請羈押禁見獲准，再循線追查，於今年2月6日拘提李姓嫌犯到案。經訊問後，檢察官認為李嫌涉犯《刑法》加重詐欺，及《洗錢防制法》第14條等，罪嫌重大，且有串證及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方呼籲，檢察官偵辦案件，絕對不會以電話要求民眾交付保證金或匯款，請民眾接到此類電話，務必向檢察署或附近警察機關求證，切勿受騙。另也勿貪圖小利，任意將銀

行帳戶存摺及身分證件交給詐騙集團使用，而淪為詐騙集團共犯。

(旺報 )