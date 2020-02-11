台中市府以近10年資料表示，台中市就業者行業結構趨於穩定，2019年仍以服務業占56.11％為多數，工業40.77％居次，農業3.11％最少。（盧金足攝）

台中市府主計處公布2019年台中市勞動力概況，台中市平均失業人數為5萬2000人，平均失業率3.7％，連4年均為六都最低。其中，大專及以上程度者平均失業率為4.5％最高，反而是國中及以下程度者平均失業率2.0％最低，以年齡層比較，15至24歲失業率10.9％最高，就業者行業結構，仍以服務業占56.11％為多數。

主計處表示，台中市2019年平均失業率3.7％，與2018年相同，連4年均為六都最低，與台北市、台南市及高雄市並列六都最低。

市府依教育程度別分析，2019年國中及以下程度者平均失業率2.0％最低，大專及以上程度者平均失業率為4.5％最高；若與2018年相較，國中及以下程度者失業率下降1.5％最多，大專及以上程度者失業率上升0.8％最多。

此外，以年齡別來看，15至24歲失業率10.9％最高，25至29歲7.2％次之，與2018年相較，則以15至24歲年齡別降幅最大，達2.1％，而25至29歲年齡別增幅最劇，達1.4％。

主計處以失業人口結構觀察，25至29歲失業人口占總失業人數之比率，較2018年增加4.2％最多，減少最多的年齡組為15至24歲，較2018年下降5.37％。

主計處說，2019年全市平均勞動力為138萬4000人，勞動力參與率58.1％；非勞動力99萬6000人，主要為就學年齡的青少年、婦女及65歲以上人口。

台中市2019年平均就業人數為133萬3000人，較2018年增加8000人或0.60％，勞動力人數逐年遞增，就業人數也逐年攀升，2019年就業人數達133萬3000人。

市府以近10年資料表示，台中市就業者行業結構趨於穩定，2019年仍以服務業占56.11％為多數，工業40.77％居次，農業3.11％最少。

(中時 )