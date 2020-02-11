因新冠肺炎(NCP)疫情影響，蘋果(Apple Inc.)先前便宣布暫時關閉全中國大陸直營門市(Apple Store)，並預定在 2 月 9 日重新開店。然而因為疫情並未趨緩，蘋果方面再度延後了大陸 Apple Store 的開店時間。不過即便如此，他們沒忘記對顧客的承諾，透過發送內部信件，宣布針對特定地區的用戶提供額外一次的過保後服務，台灣地區用戶也被納入在本政策的範圍內。

《IT 之家》報導指出，有網友反應蘋果已主動向授權服務商發出信件，內容是針對受到新冠肺炎疫情影響的用戶，即便在過保之後仍舊提供一次額外保固服務。信件內容指出：出於公共衛生與健康預防的考慮，也因為近期維修服務選項較為有限，一些客戶在將設備送修的情況下可能被延誤。蘋果提醒授權服務商向這些顧客致歉，並提供補償措施。

根據信件內容，蘋果指出受影響的客戶之蘋果設備的保固，如果在 2020 年 1 月 1 日後過期，可以為他們提供一次性保修例外，也就是說雖然保固過期，仍舊能夠享有一次保固服務。但意外損壞的情況，並不算在本次保修例外的範圍內。而這項政策可適用於中國大陸、香港、澳門以及台灣地區的用戶，有效期限至 2020 年 3 月 31 日，保障範圍則與原本產品的保固範圍一致。

換句話說，蘋果上述政策是他們因新冠肺炎疫情影響暫時關閉門市後的應變措施。此外也是針對新冠肺炎疫情影響期間，維修原料可能因為送貨不及或是延後開工而導致不足，影響維修服務的回應。針對上述報導，《中時電子報》已向蘋果台灣進行確認，但蘋果台灣沒有提供進一步的官方回應。因此建議若是你的蘋果設備正巧在 2020 年 1 月 1 日後過保，要維修前還是可先致電 Apple Store 或是蘋果授權維修服務商，來確認你能獲得的保固服務(或是了解需要支付的維修費用)，以及可否適用上述政策，以免造成預期以外的糾紛。

(中時電子報)