台北市副市長黃珊珊昨天召開防疫應變會議時坦承，台北市目前有6名居家檢疫者失聯，已通報警政署進行協尋，台北市警察局上午表示只接獲警政署交查2位失聯名單，已要求轄區派出所全力找人。

黃珊珊表示，雖然北市府已迅速針對6名違反規則的民眾進行開罰，但台北市目前有113人進行居家隔離，573人進行居家檢疫，這6位民眾仍失聯中，已通報警政署進行協尋。

據了解，6位失聯民眾目前都是因為市政府衛生局電話聯繫不上，因此透過疫情應變體系回報給警政署，再交由北市政府警察局尋人，但台北市警察局只收到2人名單，已要求轄區派出所盡速將人找到。

警政署表示，目前疫情管控、居家隔離訪查，由各縣市衛生、民政主管單位負責，如有需隔離的民眾因此失聯，衛福部疾管署、內政部民政司會將失聯名冊交警政署轉縣市警察局協尋。

警政署強調，只要是疾管署、民政司轉交失聯民眾資料，警方都會立即組成專案小組啟動協尋機制，務必在最短時間內尋獲當事人，以免造成擴大傳染疑慮，希望居家檢疫與隔離者，請顧及全國民眾安全，不要心存僥倖四處外出，警方會依照重大刑案協尋，避免防疫出現漏洞。

(中時電子報)