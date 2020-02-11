「鑽石公主號」郵輪為隔離防疫，目前暫時停靠在橫濱港，不過連日來確診病例數仍不斷上升，目前已超過130多例。外界好奇，為何這艘郵輪的傳染速度特別快？引起網友熱烈討論，並點出關鍵原因。

有網友在PTT發文表示，公主號傳染速度比想像中的還快，密閉空間當然不用說，但主要原因是什麼？質疑是不是船上的自助餐還是中央空調惹禍？擔心照這個傳染速度，被關在船上隔離的人，三分之二都會被感染。

其他網友則紛紛留言「如果沒記錯，一開始都沒叫客人要隔離，而且都聚在一起玩樂」、「在室內吃萬人宴的概念？而且是天天吃」、「下基隆時都只是在潛伏期，還沒發病，所以不會傳染」。

此外，還有網友點出關鍵，「主要就是密閉空間太長時間」、「中央空調 + 糞污水系統」、「船上的活動確實都是屬於容易傳播的環境」、「病毒會像樹狀圖一樣在全船擴散」、「遊輪本來就超高風險，中央空調 + 大量社交活動 + 自助餐」；也有人懷疑「可能廚房有人中鏢」。

(中時電子報)