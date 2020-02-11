新冠肺炎全球延燒，英國現在已出現超級傳播者，該名男子在法國滑雪後，傳染了至少11名居住在法國、西班牙、英國的英國籍友人。

英國男子在新加坡染上新冠肺炎後，在法國滑雪勝地傳染給其他11名友人，成為超級傳播者。

綜合法新社、英國《獨立報》（The Independent）、《太陽報》（The Sun）報導，英國衛生部（The Department of Health）昨（10）日宣布，英國境內再確診4例新冠肺炎病例，使得英國的總確診病例數跳增至8人。

英國衛生部表示，新增的3男1女患者全和先前在法國阿爾卑斯山滑雪、以致群聚感染的第3名確診病患相關，當中還有2人是醫護人員，其中一名醫護人員先前也和這名第3例確診患者一同在法國滑雪。

總計該名男子已跨國感染至少11人，英國媒體紛紛將該名男子描述為「超級傳播者」（super-spreader）。

根據報導所揭露的男子行程，該名男子於1月20日至22日參加在新加坡舉辦的商務會議，會議有上百人參加，當中至少有一人來自大陸武漢。1月24日至28日，男子前往法國阿爾卑斯山附近的滑雪勝地萊孔塔米訥－蒙茹瓦（Les Contamines-Montjoie），並和一群英國人分租2棟小木屋居住。28日他從瑞士日內瓦搭乘廉價航空「易捷航空」（easyJet）返回英國南部布萊頓（Brighton）的住所，後續出現發燒現象，並在當地一間醫學中心確診患上新冠肺炎，2月6日轉送倫敦的醫學機構隔離治療。

一名英國男子在新加坡染上新冠肺炎後，在法國滑雪勝地度假期間傳染給其他友人，導致至少11名友人染病。圖為男子滑雪的萊孔塔米訥－蒙茹瓦滑雪勝地。（資料照／路透社）

男子確診後，後續和他在阿爾卑斯山滑雪的英國同夥陸續出現感染症狀，2月7日居住在法國的5名英國人確診染病，當中一人是年僅9歲的小學生。8日1名從法國返回西班牙馬洛卡島（Majorca）住家的英國男子也確診。9日英國出現第4起確診病例，該名男子日前也曾赴法國滑雪；10日英國宣布再增加4起病例，新病例都和該名超級傳播者有接觸史。

一名英國男子在新加坡染上新冠肺炎後，在法國滑雪勝地度假期間傳染給其他友人，導致至少11名友人染病。圖為男子滑雪度假期間居住的小木屋。（資料照／路透社）

值得注意的是，男子住院前，還曾在布萊頓當地一家酒吧出入，目前酒吧內曾和男子接觸的員工已全數隔離，不過酒吧仍照常營業。布萊頓一間醫學中心周一也發布公告，指出「出於急迫的營運健康及安全原因」，該院所暫時關閉，英國廣播公司（BBC）指出，該機構一名員工確診新冠肺炎，不過報導並未受官方證實。

針對英國第3起病例跨國傳染11人的情形，卡爾地夫大學（Cardiff University）醫學顧問傅利曼博士（Dr Andrew Freedman）表示，並不意外，顯示這起案例已經傳染給「異常多」的人，因此稱得上是超級傳播者。先前專家的研究多指出，新冠肺炎一般傳染給2至3人。

英國疫情急遽升溫，英國衛生部昨日宣布，2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）疫情對公眾健康造成「嚴重又迫切的威脅」，同時宣布升級防疫措施防止病毒擴散。

在新措施下，任何染病的人將被強制隔離。據悉，英國政府升級防疫措施，原因在於日前一名從武漢回國的英國公民試圖破壞規定、離開隔離所。

(中時電子報)